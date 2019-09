Provinsje posityf oer oanpassingen festival Eilân op Skylge

It festival wol takom wike tongersdei útein sette, mar koe noch net begjinne mei de opbou fanwegen in útspraak fan de rjochter yn Grins. Der wiene flaters makke by it ôfjaan fan de fergunning. Omwenners binne tsjin it festival om't se benaud binne foar skea oan de natoer op it eilân.

Slach om de earm

Hoewol't de provinsje de plannen fan de organisaasje in positive ûntwikkeling fynt, hâlde se noch wol in slach om de earm. "De gemeente sil de provinsje nammentlik earst noch wol in ekologysk ûndersyk oer de nije lokaasje jaan moatte om te beoardieljen. Soarchfâldichheid bliuwt wichtich. De provinsje hat dêr fertrouwen yn en wurdearret de maatregel fan de festivalorganisaasje."