Problemen mei it rioel yn Harns binne oplost

Deistich bestjoerder fan it Wetterskip Otto van der Galiën wie der ôfrûne nacht sels by, en neffens him wurket alles wer: "Der is in bypass oanlein, wêrtroch der gjin wetter mear fuort rint. It wurket wer sa as it moat."

It liket derop dat de rioelearring rekke is by it pleatsen fan damwanden. Dêr wie in boubedriuw mei dwaande om't de ynstallaasje foar de rioelwettersuvering opknapt wurde moat. "De earste prioriteit wie it herstellen fan it probleem. Dat is fannacht slagge. No gean we sjen wat de oarsaak fan it probleem wie. En dan losse we dat op."