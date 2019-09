Ek yn Fryslân feilichheidsrisiko's mei op ôfstân betsjinbere brêgen

It is neffens it rapport in nasjonaal probleem. Spesifyk foar Fryslân hannelet it rapport oer risiko's wat de ict oanbelanget. Neffens it rapport binne de systemen yn ús provinsje 'hackgefoelich'.

Ek yn Fryslân binne op ôfstân betsjinbere brêgen de lêste jierren in trend. Op in soad plakken wurde de brêgen ferfongen en dan ferdwynt de brêgewipper. De brêgen wurde dan op ôfstân betsjinne, bygelyks út de sintrale yn Ljouwert wei.

Ungelokken

Mar sûnder eagen op it plak fan de brêge sels is it bytiden dreech in goeie ynskatting te meitsjen. It rapport fan de Onderzoeksraad voor Veiligheid komt nei oanlieding fan in ûngelok ferline jier op de Prins Bernhardbrêge yn Zaandam. Dêrby rekken twa minsken swier ferwûne. In pear jier dêrfoar ferstoar in 57-jierrige frou by in fergelykber ûngelok, ek yn Zaandam.