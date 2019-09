Trauma's kinne tenei ek yn it Frysk behannele wurde

Psychoterapeut Rob Faltin út Ljouwert hat de terapy oerset nei it Frysk. Faltin is fan oarsprong in Frânsktalige Switser en hat him it Frysk eigenmakke. Hy behannelet minsken mei trauma's, mar ek mei eangst en twang. Dy behannelet er altyd al yn it Frysk as sy Frysktalich binne. "De measte minsken fiele harren better en mear ûntspannen as se yn de memmetaal prate kinne. Mar ik sjoch ek dat sy mear motivearre binne en dregere oefeningen oangeane", seit Faltin.

Hy rûn allinnich tsjin it probleem oan dat it oersette fan it Nederlânsk nei it Frysk dreech wie. "Mei EMDR-terapy folgje wy in protokol wêrmei't it krekt komt hokker wurden wy brûke, dus do kinst net alles frij oersette." Dêrom hat Faltin mei minsken fan de Fryske akademy om tafel sitten om alles sa goed as mooglik oer te setten, sadat it protokol noch wol hieltyd folge wurdt.