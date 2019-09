UPDATE: Steuring op spoar Ljouwert-Grins by Zuidhorn ferholpen

Treinreizgers moasten tongersdeitemoarn rekken hâlde mei fertraging op it spoar tusken Ljouwert en Grins. Troch in sein- en wikselsteuring by Zuidhorn riden der gjin treinen tusken it doarp en Bûtenpost. Arriva sette bussen yn. Om kertier oer achten meldde Arriva dat de steuring oplost wie.