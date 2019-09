Hierprizen yn Fryslân benammen omheech foar nije hierders

It is net tige ûnferwachts dat Noard-Hollân de provinsje is mei de grutste stiging. Dêr binne hierders yn trochsneed 3,1 persint mear hier kwyt as ferline jier. De provinsje mei de meast lytse taname is Drinte. Dêr giene de hieren mar mei 1,9 persint omheech. Fryslân sit mei in stiging fan 2,3 persint yn de middenmoat.

Opfallend is wol dat dit benammen leit oan de hierstigingen by in bewennerswiksel. Ferhierders binne net bûn oan in maksimale hierferheging wannear't in hierhûs nije bewenners krijt. De hierstiging by nije bewenners is yn Fryslân relatyf heech. Sûnder dizze útsjitter soe Fryslân net sa heech yn de list stean.