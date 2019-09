Spitse en Geurts genietsje op It Hearrenfean: "Super mooi hier weer te zijn"

Spitse fûn it leuk dat de wedstriid op It Hearrenfean wie. "Het is mooi om hier weer terug te zijn in Heerenveen. Dat we dan 3-0 winnen hier is mooi, we hebben twee keer gespeeld en twee keer gewonnen. Er zijn veel mensen die mij in deze regio kennen en dan wil je wel laten zien wat je kan. Niet alleen ik, maar het hele team."

Wy meitsje stappen

Sy jout ta sa no en dan wat sloarderich te spyljen. "Maar goed, ik had ook wat risico in het spel, omdat ik vooruit wilde spelen. Dan wordt je af en toe onderschept, maar over het algemeen ben ik tevreden." Turkije wie manmachtich oan it ferdigenjen. "Dat vroeg meer van ons, maar we hebben het wel goed gedaan." Ferline jier spile Nederlân ek op It Hearrenfean. Doe hie Oranje folle mear muoite, seach Spitse. "Bij Slowakije was het maar 1-0 op het laatst en nu 3-0, dus we maken daar wel stappen in."