Doarpssintrum De Gearrin yn Aldegea (SM) hat 120 sinnepanielen op it dak

Sûnt dizze simmer lizzer der 120 sinnepanielen op it dak fan multyfunksjoneel sintrum De Gearrin yn Aldegea (Smellingerlân). Mei de panielen kin yn ien jier sa'n 23.000 kWh oan griene stroom opwekt wurde. It projekt waard mei mooglik makke troch it Fûns Koöperatyf Dividint fan Rabobank Drachten-Noardeast Fryslân.