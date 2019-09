'Assistkeningin' Spitse wint mei Nederlân fan Turkije yn Abe Lenstra Stadion

De earste faze fan de wedstriid makke de ferhâldingen fuortendaliks dúdlik. Binnen twa minuten krige Nederlân al de earste goeie mooglikheid, mar it skot fan Lineth Beerensteyn gie in meter oer it doel fan Turkije hinne. Dochs duorre it net lang oant de bal der wol yn lei. In hoekskop fan Spitse koe yn de trettjinde minút binnenkopt wurde troch Stefanie van der Gragt, nei't de keeper fan Turkije ûnder de bal troch gie.

Foarsprong

Oan de oare kant krige Turkije in kânske út in frije traap, mar dat skot koe pakt wurde troch Nederlân-keeper Sari van Veenendaal. Nettsjinsteande in oerwicht en meardere kânsen, bleau de foarsprong by it skoft 1-0 foar Oranje.