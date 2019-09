Troch lek sit der rioelwetter yn it oerflaktewetter fan Harns

Yn Harns is der by de Oude Trekweg troch in stikkene riolearring wetter út it rioel oan de oerflakte terjochte kaam. Dêrtroch binne der in soad fisken stoarn en stonkt it flink boppe ferskate fivers. De riolearring is rekke by it pleatsen fan damwanden. Dêr wie in boubedriuw mei dwaande om't de ynstallaasje foar de rioelwettersuvering opknapt wurde moat.