Iepening akademysk jier begjint mei prosesje nei Grutte Tsjerke yn Ljouwert

In opfallend gesicht wie it tiisdeitemiddei yn it sintrum fan Ljouwert. Foarôfgeand oan de iepening fan it akademysk jier rûnen wittenskippers yn tradisjonele klean yn optocht troch it sintrum nei de Grutte Tsjerke. Dêr waarden de oanwezigen ûnder oare wolkom hjitten yn it Ingelsk. Mear as de helte fan de studinten yn Ljouwert komt út it bûtenlân. Fan harren komt 7 prosint fan bûten de Europeeske Uny.