Festival Eilân wol poadium ferpleatse om it sa nochris te besykjen

It giet om it poadium by it Dúnmarke fan Hee. Dat poadium soe yn de bosken westlik fan it marke komme. Dat is in Natura2000-gebiet. De rjochter ferbea it festival ferline wike, omdat der problemen wiene mei it ôfjaan fan de evenemintefergunning.

No seit Daniël van Drunen fan de organisaasje dat se it oplosse wolle troch in poadium te ferpleatsen. Hy is net bliid mei de opskuor: "Allereerst vindt ik het heel verveld dat deze situatie plaatsvindt, ook voor onze partners en bezoekers, en dat er zo last-minute nog een oplossing moet worden gevonden."

Hokker lokaasje?

Oer de krekte nije lokaasje wol Van Drunen noch net wat sizze. "Over de exacte locatie zoeken we nog overeenstemming met onze partners, maar van het stuk dat we nu op het oog hebben, is door ecologen vastgesteld dat de kwetsbaarheid nihil is. Dat geven we door aan provincie en gemeente door middel van een notitie," jout Van Drunen oan.

Sneon opbou

De organisaasje wol sneon úteinsette mei de opbou fan it festival. "Ons team werkt dag en nacht door. We hopen op zaterdag te kunnen beginnen, als het lukt om de handen op elkaar te krijgen met de provincie en de gemeente. Wij geloven in een goede samenwerking tussen alle partijen en we houden hoop."

Skuldfraach

En wat as it festival echt net trochgean kin? "De schuldvraag is voor mij nog niet zo belangrijk," seit Van Drunen. "Dat kan het wel worden als we niet kunnen beginnen met opbouwen zaterdag, maar voorlopig is het nog niet zover."