Nederlânsk alvetal yn fol Abe Lenstra-stadion: "We hebben veel plezier"

Ferslachjouwer Andor Faber is al yn it stadion, dat oars oanklaaid is as mei wedstriden fan SC Hearrenfean. "De KNVB nimt yn feite it hiele stadion oer: alle sponsoring is ôfplakt. En omdat in steantribune net mei, binne dêr allegear stuoltsjes delset. En allegear lytse dinkjes: in Nederlânsk flachje op de dug-out, KNVB-logo's op de stuoltsjes fan de wikselspilers. En op de oare dug-out itselde, mar dan fan Turkije."

24.000 taskôgers

Oranje sette de EK-kwalifikaasje ferline wike goed útein. Yn de earste wedstriid wûnen se mei 7-0 fan Estlân. Sherida Spitse skoarde twa kear. Dat wie in wedstriid foar 1.800 taskôgers, op It Hearrenfean binne 24.000 stuoltsjes beset. "Dat is natuurlijk leuk, voor een vol stadion", seit Spitse. "Het is ook leuk om weer bij elkaar te zijn. We hebben veel plezier."