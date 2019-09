Rekôrpoging yn Ljouwert: 1.111 peddelers by 11e edysje SUP 11-Stêdetocht

Takom wykein sil de alfde SUP 11-City Tour hâlden wurde, de Alvestêdetocht peddeljend op in surfboard. De tocht set op 7 septimber útein, mar op 10 septimber sil der yn de Prinsetún yn Ljouwert in spesjale rekôrdpoging dien wurde: de measte peddelers tagelyk op it wetter. Dat moatte der 1.111 wêze, en dêrmei moat it âlde Russyske rekôrd fan 844 peddelers ferbrutsen wurde.