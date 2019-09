Reduzum mag na jaren toch de eigen dorpsmolen vernieuwen

"De provincie heeft de vervanging van de molen jarenlang tegengehouden", vertelt voorzitter Henk Vellinga van de stichting Doarpsmûne Reduzum. "Maar de gemeente Leeuwarden heeft ons wel altijd gesteund. Nu is er een coalitie die de dorpsmolen wel toestaat."

De stichting in Reduzum kan nu weer verder met het plan voor een nieuwe molen. "We hebben een grote hobbel genomen. Vanmiddag wordt de vergunning overhandigd door de wethouder van de gemeente Leeuwarden. Daarna moet er nog van alles gebeuren", zegt Vellinga. Zo moeten onder meer de afspraken met het dorp worden vernieuwd. De stichting moet bij de bank nog een deel van de financiering regelen. Daarna moet er ook nog worden overlegd met de molenfabrikant en de subsidieverstrekker.

Met de opbrengst van de molen konden talloze dingen worden gefinancierd. In totaal is er voor 100.000 euro besteed in de dorpen, zegt Vellinga. Volgend jaar december moet de nieuwe windturbine van Reduzum er staan.