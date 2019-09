Metaalhannel De Horne leit shredderjen stil: ûndersyk nei frijkommen stoffen

Metaalhannel De Horne op It Hearrenfean hâldt fuortdaalks op mei it fermeallen fan metalen, oant it bedriuw oer in goede ôfsûchynstallaasje beskikt. Dat hat it bedriuw oan de FUMO witte litten (de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing). Healwei augustus ûntstie der ûnrêst yn de omkriten fan it bedriuw oer mooglike skealike stoffen, dyt't by it fermeallen fan metaal frijkomme soene. De provinsje lit no útsykje oft de aktiviteiten fan it bedriuw de oarsaak binne fan de hege konsintraasjes kadmium dy't fûn binne.