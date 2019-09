Inlichtingendiensten sloegen te veel data op, ook met 'oren van Burum'

Toezichthouder CTIVD schrijft in een nieuw rapport dat de inlichtingendiensten bovendien niet snel genoeg gefilterd hebben op informatie die van belang is voor een onderzoek. Daardoor is onnodig informatie van onschuldige burgers in systemen van de geheime dienst blijven staan.

De bevindingen van de toezichthouder gaan over de periode tussen mei 2018 en januari dit jaar. In mei 2018 ging de nieuwe Inlichtingenwet in. Daar was veel discussie over: in een referendum stemde een meerderheid tegen. Een aangepaste vorm van de wet werd desondanks aangenomen.