Wiebe Wieling foardroegen as bestjoerslid Frysk Hynstestamboek

Wiebe Wieling wurdt foardroegen as nij bestjoerslid en beëage foarsitter fan de KFPS, it Frysk Hynstestamboek. Wieling, yn it deistich libben foarsitter fan it kolleezje fan bestjoer fan ûnderwiisgroep Piter Jelles, folget Bert Wassenaar op, dy't dit neijier ôftrede sil.