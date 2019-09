Hoe komt it mei it festival Eilân? Gemeente wol saak earst goed útsykje

Soarchfâldichheid wichtiger as faasje

Op dit stuit binne juristen drok oan it wurk om te sjen wat der mooglik is en wat de gefolgen binne fan in beslút fan it kolleezje. Wat dat is, dat is noch net bekend. "We willen dit zorgvuldig doen. Dat is belangrijker dan snelheid, hoewel we weten dat we niet veel tijd meer hebben", seit in wurdfierster fan de gemeente Skylge.

Opbou mei noch net

De organisaasje lit witte troch te gean mei de tariedingen. Der mei lykwols noch net begûn wurde mei de opbou, sa hat de rjochter bepaald. De materialen dy't oanfierd wurde, wurde dan ek net op it festivalterrein by Hee delset, mar op oare plakken. "De onzekerheid knaagt, we weten niet waar we aan toe zijn."

It ticketburo Mojo dat de 5500 kaarten foar it festival ferkocht hat, lit witte dat de festivalgongers yn spanning ôfwachtsje hoe't komt. "Er hebben nog geen mensen gebeld die hun geld terug willen. Zover is het ook nog niet."