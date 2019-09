"Sterkere ûntwikkeling lytsere kustfeart nei Brexit, kânsen foar Harns"

De kâns is grut dat de oansteande Brexit de haven fan Harns ekstra omset opsmyt. Dat seit direkteur Paul Pot fan it havenbedriuw. Transportbedriuwen en bedriuwen mei eksport nei it Feriene Keninkryk ferwachtsje troch de Brexit gaos en lange wachttiden by de feartsjinst oer it Kanaal tusken Dover en Calais. Dy bedriuwen binne op syk nei alternativen.