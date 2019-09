Fries Museum jout no ek iepenbiere rûnlieding foar minsken mei demintens

Foar minsken mei deminsje is it tige wichtich om oantinkens op te heljen. En wêr kin dat no better as yn in museum mei âlde stikken. Elk stik hat in ferhaal dat foar minsken mei demintens oantinkens oan it ferline oproppe kin. Foar de kommende tiid stean noch fiif fan sokke spesjale rûnliedingen by it museum op de aginda.