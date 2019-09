Thierry Baudet makke net-melde plezierreiskes yn fleantúch Fokke de Jong

In it blêd Quote hat Fokke de Jong earder syn relaasje mei Baudet relativearre. Sy soene inoar kenne fia Jort Kelder, dy't wol posearret foar SuitSupply, en Baudet soe wolris in pak by De Jong kocht hawwe.

De oprjochter fan SuitSupply neamde Forum voor Democratie in 'carnavalspartij.' Dochs mocht Baudet op útnûging fan De Jong wol meifleane. De bestimming fan Baudet wie ûnder oare Ibiza, nei it eksklusive Club Lio. Foar dy reis soe Baudet dus it fleantúch fan De Jong brûkt hawwe.

Doetiidsk senator Henk Otten soe doe tsjin Baudet sein hawwe: "Je begrijpt natuurlijk wel dat je die trip met de privéjet van Fokke moet melden bij de Tweede Kamer. Dit is absoluut meldingsplichtig in het giftenregister. Voor je het weet kom je in een Pechtold-rel terecht. Ik vind het enorm onverstandig en je brengt de partij in gevaar met dit gedrag."