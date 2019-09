Cambuur-oanwinst Antonia tocht oan ophâlden: "Ik wil het plezier hier terugvinden"

Booy is bliid mei de komst fan Antonia. In fleugeloanfaller is wat de klup noch socht. Dat Booy der sa rap by wie, nammentlik tweintich minuten nei it ferbrekken fan syn kontrakt op Syprus, kaam troch it netwurk fan de technysk manager. "Goed contact houden met zijn zaakwaarnemer. Als je dicht bij de bron zit, kun je snel toeslaan. Dat hebben we gedaan."

It iennige wat no net slagge is, is om noch in ferdigenjende middenfjilder te heljen. "Die kansen hebben zich wel voorgedaan, maar spelers moeten het wel willen. Of ze moeten betaalbaar zijn."

Ien fan de spilers dy't yn byld wie foar de posysje fan ferdigenjende middenfjilder, is Damian van Bruggen fan VVV-Venlo. Mar dat kaam net rûn. Booy: "Hij wil niet op '6' spelen, maar ziet in zichzelf een centrale verdediger. Dan kunnen wij dat wel willen, maar zo werkt dat niet."