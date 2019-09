Kapkonstruksje-bedriuw lit nij pân bouwe op De Hogendijken yn Dokkum

It bedriuw Pext sil ferhuzje fan de Holwerderwei nei in lokaasje oan de Beurtvaart yn Dokkum. It giet om in bedriuw dat ûnder oare houten oerkappingen en aluminium carports produsearret. Ek binne sy bekend fan in feranda mei sinnepanielen. Pext sil op yndustryterrein De Hogedijken in nij pân bouwe litte, dêr wolle sy oan de ein fan it jier yn sitte.