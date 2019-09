Fraksjefoarsitter GrienLinks ferlit Provinsje en wurdt wethâlder yn Diemen

Matthijs Sikkes-van den Berg is op dit stuit fraksjefoarsitter fan GrienLinks yn de Provinsjale Steaten, mar wurdt foardroegen as wethâlder yn Diemen. De 32-jierrige fraksjefoarditter siet noch mar koart yn de Steaten, hy wie earder rom fiif jier fraksjefoarsitter fan GrienLinks yn de gemeenteried fan De Fryske Marren. Sikkes-van den Berg wennet op dit stuit yn Sint Nyk, mar wol op termyn nei Diemen ferhûzje. De ferwachting is dat hy al yn septimber ynstallearre wurde kin.