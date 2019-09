PvdA en GrienLinks: definsje moat fergunning by fleane oer Waadgebiet

Ofrûne wykein seine ferskate media dat definsje al jierren sûnder natuerfergunning boppe it Waadgebied fleant, ûnder mear mei F-16's. Natuerorganisaasjes as Natuurmonumenten en de Waadferiening wolle dat dit feroaret. Klachten oer it leven boppe it Waadgebied nimme ta.

Der wurdt in soad oefene en yn april ferstoarden strieljagers in koloanje leppelbakken op East-Amelân, wylst it Waadgebiet kwetsber en beskerme Natura2000-natuergebiet is en op de Wrâlderfgoedlist stiet.

Yn 2008 hat steatssekretaris fan definsje Jack de Vries tasein in fersyk yn te tsjinjen foar in natuerfergunning foar militêr ferkear. Neffens de natuerorganisaasjes is dit noch hieltyd net bard.