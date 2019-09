Sportcast: "Gerry Hamstra sit wol faker mis"

Arjen de Boer falt fuort mei de doar yn hûs. "Moai dat der noch in linksback by komt, mar Hearrenfean hat ferlet fan in spits." Op it momint fan opnimmen is it 18.30 oere. "Woudenberg syn kontrakt is krekt ferlingd. Dêr hat Gerry Hamstra fertrouen yn. Mar wat seit dat? Gerry Hamstra sit wol faker mis."

Dêrnei komt der in list mei spilers dy't neffens De Boer mislearre binne by Hearrenfean. Roelof de Vries is minder negatyf oer Hamstra. "Ik fyn de oankeapen fan dit seizoen hiel logysk. Der wurde tefolle spilers hierd, mar ek dat is de nije realiteit. Hearrenfean hat net mear safolle jild om út te jaan."

Arjen de Boer: "Gerry Hamstra hat safolle spilers hierd, ik haw sels heard dat hy yn in hierhûs wennet."