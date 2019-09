Brân op Flylân feroarsake troch oefenbom definsje dy't syn doel miste

De bom kaam yn de dunen telâne. Dêrby ûntstie in grutte brân. Materieel en personiel fan Steatsboskbehear, de brânwacht en definsje hawwe it fjoer bestriden. De brân wie ticht by de sjittoer op de Vliehors, oan de westkant fan it eilân.

F-16 fan Volkel

De F-16 dy't belutsen is by de brân komt fan de fleanbasis Volkel. Der wurdt ûndersocht hoe't it barre koe dat it fleantúch syn doel miste.