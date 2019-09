Achtkarspelen yn de striid foar meast Bij-Freonlike Gemeente fan Nederlân

Neffens Nederland Zoemt binne der no 62 Nederlânske gemeentes bij-freonlik, dat is 17 persint fan it totaal. In gemeente dy't bij-freonlik is soarget foar foldwaande bloeiende planten en nêstgelegenheid, plus goed bermbehear. It gersmeanen bart let yn it jier en der wurde beammen plante dy't goed binne foar bijen. Boppedat docht de gemeente der aktyf wat oan om bewenners út te lizzen wat sy sels dwaan kinne foar in better bioferskaat. Ek wurde gemeentemeiwurkers oplieden yn bij-freonlik behear.

De winner wurdt op 2 novimber bekend, de lanlike Natuerwurkdei. Zoetermeer wie ferline jier de bij-freonlikste gemeente. Nederland Zoemt is in projekt fan LandschappenNL, Naturalis, IVN Natuureducatie en Natuur & Milieu.

Bijen de kâns jaan

"Wij hebben er ons best voor gedaan, wij vinden het belangrijk dat de bij niet uitsterft. De natuurwaarden zijn hier vrij groot en dat proberen we door te voeren in het beleid," seit beliedsmeiwurker Ragna van Sonsbeek fan gemeente Achtkarspelen. Sa wurde lânseigen blommen werom brocht en wurde tunen ferbûn.

Van Sonsbeek: "We hebben sinds 1980 een ecologisch maaibeleid op bepaalde gebieden. We zijn bezig met hoe krijgt de natuur en hoe krijgen de bijen de meeste kans." De gemeente siket dêrom ek gearwurking mei projekten as 'Buitenpost, daar wil je bij zijn' en wurket fierder op it Kulturele Haadstêd 2018-projekt 'Silence of the Bees' fan De Kruidhof yn Bûtenpost en it saneamde Bijenpakt.