Plak foar 2.250 pasjinten yn nije húsdokterspraktyk Ljouwert

Yn de praktyk fan medTzorg is romte foar sa'n 2.250 pasjinten, mar safolle oanmeldingen binne der noch lang net. "We hebben nu zo'n 50 mensen die zich al hadden geïnteresseerden in de afgelopen maanden", fertelt de direkteur fan medTzorg, Frank Diepersloot.

Húsdokters út de regio

Op dit stuit steane der trije húsdokters klear om útein te setten yn de praktyk. Ien komt út Fryslân en twa binne in soarte fan ynterim-húsdokters. Diepersloot: "Het is de bedoeling dat deze twee in 2019 nog vervangen worden door huisartsen uit de regio."

De praktyk is noch net klear. Nei alle gedachten geane de doarren healwei septimber foar de earste kear iepen.