Eigener houtbedriuw looft 25.000 euro beleanning út foar tip nei ynbraak

"Voor de gouden tip, of wie deze man bij mij brengt loof ik 25 duizend euro uit," dat is wat Gommers snein op syn eigen Facebookside skreau. Hy pleatste dêr bylden by fan in kamera by it bediuw.

De dieven brutsen meardere ruten iepen om binnen te kommen. Der wie al sein dat der op 27 augustus in auto foar it bedriuw oan de Teake Pieterslân stie, dy't ek oan de Hanenburch yn it doarp sjoen is. Mooglik soe dy wat te krijen hawwe mei de ynbraak.