UPDATE: Dúnbrân yn natuergebiet op Flylân ûnder kontrôle

De brân yn natuergebiet de Vliehors op Flylân is ûnder kontrôle. De brânwacht sette yn mei grut materieel en mei help fan de loftmacht slagge it it fjoer út te meitsjen. Definsje waard ynskeakele om't it dreech wie om oan wetter te kommen yn it dúngebiet. It giet om it gebiet fan sa'n 100 by 85 meter. De brânwacht wol gjin útspraken dwaan oft de brân te krijen hat mei aktiviteiten by it militêr oefenterrein yn de buert.