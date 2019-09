It is in ekstreem hjitte dei, mar it hea moat wol fan it lân. En by Sake Bijma fan Skuzum bart dat noch op âlderwetske wize. Mei in âlde pakjeparse wurde pakjes hea makke en dan wurdt alles mei de hân op de karren laden. En dêr helpt de hiele famylje Bijma by. Sake hoecht mar te beljen en se binne der.