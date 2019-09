Fries hellet grutte dino's nei Nederlân ta

It útpakken fan in dinosaurusbot is in sekuer putsje. Hast like sekuer as it opgraven en ynpakken. Ien fan de meiwurkers fan Naturalis sit yn it Livescience Lab fan Naturalis efter de kompjûter, mei om him hinne allegearre botten fan de Triceratops. Links fan him leit in skonk en oan de oare kant in ûnderdiel fan in kaak. Alle botten sieten yn aluminiumfoly. Om de foly hinne siet in beskermjende laach gips. Sa binne alle bonken fanút Amearika nei Leiden ta kaam.

Ek lytse eksimplaren

De bonken binne fan yn totaal fiif komplete Triceratopsen. In bysûndere fynst, sa seit Anne Schulp, dy't de bonken efkes yn hannen nimt. "Het bijzondere is vooral dat er ook een aantal kleintjes bij zitten. Exemplaren die nog niet volwassen waren. En dat is heel fijn, want dat betekent dat we eindelijk kunnen gaan onderzoek hoe die beesten zoveel miljoenen jaren geleden nu precies groeiden en ontwikkelden."