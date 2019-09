Lilke Jorwerters blokkearje frachtweinen mei slib fan it wetterskip

En dat wylst ynwenners no it doarp krekt opknapt hiene fanwegen de premjêre fan it iepenloftspul ôfrûne wykein. "En no komt der elk kertier in fyftichtonner troch it doarp en wurdt alles oan stront riden."

Ofrûne freedtemiddei let krigen de Jorwerters in papierke troch de brievebus. De Bildt: "Dat wie net iens fan it wetterskip, dy hawwe it fatsoen net. It wie fan de oannimmer dy't it wurk útfiere moat om ús te warskôgjen dat se troch it doarp komme."

Wetterskip

Neffens De Bildt binne der alternative rûten beskikber. Hy seit dat it wetterskip dit de bêste oplossing fûn. De dyk is yn prinsipe iepenbier en it wetterskip moast mei ferskate saken rekken hâlde, lykas it stikstofbelied, de PAS. Sy fûnen it dêrom de bêste oplossing.

De Jorwerters fine it mar neat. "We sette de auto's midden op 'e dyk. En se geane hjir earst ek net wer wei", seit De Bildt. "We hâlde de poat stiif. Gewoane auto's kinne der wol troch en foar de kontenerauto fan Omrin sette we it spul oan de kant. Mar dêrnei komme de auto's wer midden op de dyk te stean."