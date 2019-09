Lilke Jorwerters blokkearje frachtweinen mei klaai fan it wetterskip

En dat wylst ynwenners no it doarp krekt opknapt hiene fanwegen de premjêre fan it iepenloftspul ôfrûne wykein. "En no komt der elk kertier in fyftichtonner troch it doarp en wurdt alles oan stront riden."

Ofrûne freedtemiddei let krigen de Jorwerters in papierke troch de brievebus. De Bildt: "Dat wie net iens fan it wetterskip, dy hawwe it fatsoen net. It wie fan de oannimmer dy't it wurk útfiere moat om ús te warskôgjen dat se troch it doarp komme."