Soargen op tsjerklike begraafplakken: der binne net genôch frijwilligers mear

Bauke Wijma is behearder op in begraafplak. Hy hat de hôven fan Ried, Skingen, Slappeterp, Dongjum, Schalsum, Boer, Peins en Zweins yn behear. Wijma hat alles goed regele en útskreaun, mar hat ek soargen oer oft hy wol ferfong wurde kin as hy der mei ophâldt. "Wy ha ús administraasje digitaal, mar as behearder gean ik altyd mei as der in grêf groeven wurde moat. Wy gean dan gewoan mei in meetlint op paad. En mocht der dan wat net passe, dan moat je wol ris kreatyf wêze."

Net up to date

Neffens Zeilstra is de administraasje by in soad tsjerken net up to date. It is dêrom fan grut belang om ien behearder te hawwen. "Er gaat vaak een overdracht van vrijwilliger naar vrijwilliger en dan kan er onduidelijkheid ontstaan. Dit is niet nieuw, maar tegenwoordig wordt er meer nauwkeurigheid verwacht dan vroeger. Daarom lopen sommige, vooral kleine en hele oude begraafplekken, tegen het probleem aan dat ze de administratie van de plekken niet goed op orde hebben. Een oplossing zou zijn om de hele administratie te digitaliseren, dan kom je er vanzelf achter of er zaken niet kloppen en kun je daar naar gaan kijken." Zeilstra tinkt dêrby oan it brûken fan 'augmentend reality', in systeem werby't je mei in tablet maklik sjen kinne wer't ien leit.

Map mei plattegrûnen

Sa modern is op it Skingen noch net. Wijma giet op paad mei syn map mei plattegrûnen. Mei de pealtsjes dy't ek op it hôf fan Skingen stean, is alles maklik te finen. Wijma: "It komt allegear hiel krekt. In begraafplak is ien en al emoasje. As je it dan maklik meitsje wolle foar frijwilligers dan komt it oan op kommunikaasje nei neibesteanden ta. Lis goed út werom't je it dogge en dan komt it begryp fansels."