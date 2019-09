Teloarstelling om lêste Psy-Fi yn de Griene Stjer

Besikers en omwenners binne teloarsteld dat der in ein kaam is oan it Psy-Fi festival yn de Griene Stjer by Ljouwert. Snein kaam nei fiif dagen in ein oan it feest, dat nei fiif jier ek ferdwynt út Ljouwert. In soad besikers fine it spitich dat de bân fan Psy-Fi mei Ljouwert sa negatyf wie. Op de lêste dei snein waard in spesjale meditaasjesessy holden foar in bettere relaasje mei dyjinne dy't mei klachten it festival ferdreaun hat.