Kollum: "Ik moet effe op vakantie ouwe"

En doe lies ik in eintsje fierderop yn it berjocht dat it kleurboek as doel hat om bern kreatyf te prikkeljen om se sa wat skiednis by te bringen. Doe waard it ferhaal noch nuverder. Want wa't goed nei in nûmer fan de hjoeddeistige rappers harket, sil dochs foaral hoopje dat syn bern dit stikje skiednis mar efkes oerslaan. Want leau my: it giet der soms mâl om wei.

Dit jier gongen wy op fakânsje nei België. Dat wie sa'n 3,5 oeren riden en spesjaal foar dit autoritsje makken wy mei ús allen in cd foar ûnderweis. Elkenien mocht in oantal nûmers kieze dy't der op kamen. It muzikale assortiment rûn útien fan de hardcore fersy fan Lief klein konijntje oant de karnavalskraker Ik heb aan je fiets gelikt. En der sieten ek in pear nûmers fan Nederlânske rappers tusken.

Lit my ris begjinne mei it nûmer 'Ik moet op vakantie ouwe' fan rapper Lil' Kleine. Dy titel heart noch frij ûnskuldich, mar neat is minder wier. It refrein giet sa:

Ik moet effe op vakantie ouwe

We zitten veels te vaak aan de drugs

Ik moet effe op vakantie ouwe

Ik chill hem veels te vaak met je zus

Giet noch wol, hear ik jim tinken. Mar harkje noch wat fierder en komst sinnen tsjin lykas:

Als ik met pensioen ga, wil ik zitten op een jacht

En de hele focking dag gepijpt worden

Just ja. En Lil' Kleine is net de iennige rapper mei bysûndere teksten. Sterker noch: it binne ek net allinnich manlike rappers dy't alles der mar útkrame. Ek Merol hat it oer 'Hou je bek en bef me'. En sa kin ik noch wol efkes trochgean. Mei oare wurden: in kleurboek fol mei dit soart figueren is no net it earste kadootsje dat yn my opkomt om oan de bern te jaan mei Sinteklaas.

Miskien stel ik my wol oan. Wy lusteren as bern ek nei nûmers dêr't bysûndere teksten yn foarkamen. 'Smack my bitch up' fan The Prodigy bygelyks. Dat fûn ik in fantastysk nûmer, mar gjin flau idee wêr't it eins om gong. Of it nûmer Schudden fan Def Rhymz, ek net it meast hoogstaande tekstnivo. Mar it moaie is datst dêr as bern gjin idee fan hast. Sjongst it gewoan mei, sûnder der erch yn te hawwen dat it oer seks giet.

Underweis yn de auto ha wy elkoar foaryn in pear kear fernuvere oansjoen as der teksten foarby kamen dy't oer 'figuersaagjen' gongen, om de terminology fan kollega Willem Schoorstra mar te brûken. Op de achterbank sieten twa kopkes dy't strak op de iPads seagen. Totaal gjin idee fan de ynhâld fan de nûmers. En gjin benul fan de wurden dy't brûkt waarden.

Dat feroare lykwols doe't wy op de kamping kamen en der freontsjes makke waarden. Nei ôfrin fan de spoketocht kamen se entûsjast wer by de stakaravan mei ien brânende fraach: 'Hé mem, wat is in ferkrachter?'