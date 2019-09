Auto op 'e kop yn 'e sleat by Munnikebuorren

In autobestjoerder is sneintejûn mei de skrik frijkaam doe't er mei syn auto op 'e kop yn 'e sleat bedarre lâns de Grindwei yn Munnikebuorren. De man rekke mei syn auto yn de berm en belâne dêrnei yn it wetter. Hy wist sels út de auto te kommen en slagge der ek yn syn hûntsje út de auto te heljen. Nei it ûngelok rûn de man nei hûs, dêr't er de plysje belle.