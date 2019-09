Gert-Jan Klok út Berltsum is snein yn Blauhûs winner wurden fan de Stockcar Formule 1 bokaal. Klok wist yn in felle striid de winst te pakken. Dêrby liet er Jacob de Vries út Blije, Wybe de vries út Hantum en Pieter Langeveld fan Texel efter him. Sneon waard der ek crossed yn Hallum. Dêr waard Jacob de Vries de deiwinner.