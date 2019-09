Twa minsken ferwûne by botsing op N355 by Ryptsjerk

By it ûngelok kaam in auto dy't út de rjochting fan Hurdegaryp rjochting Ljouwert ryd yn botsing mei in auto dy't de krúsing opkaam fanút Ryptsjerk yn de rjochting fan Tytsjerk.

Troch it ûngelok is de N355 tydlik ticht tusken Hurdegaryp en Ljouwert. Minsken dy't de oare kant op wolle, moatte omride. De brânwacht is oanwêzich en hat ien fan de slachtoffers út har auto helle mei nekletsel.

Ien fan de auto's soe troch read riden wêze.