Nije seizoen Boer Zoekt Vrouw set útein mei twa Fryske boeren

De earste Fryske boer dy't foarsteld waard yn it programma is de 51-jierrige Frans. Neffens it programma wennet hy yn it noarden fan Fryslân, dêr't hy in molkfeebedriuw hat. Ut in eardere relaasje hat Frans twa soannen, dy't by him op de buorkerij wenje.

Frans is 13 jier troud west mei de mem fan syn bern, mar is yn it programma op syk nei in man. "Ik was er eerder niet aan toe om dat te uiten, nu wel," sa seit er yn it programma. Hy neamt syn syktocht nei in man "een nieuw begin", mar in saneame 'gaydar' hat er net, seit er.