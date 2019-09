Abe Lenstra stadion hast útferkocht foar Oranje Liuwinnen

It stadion van SC Hearrenfean hat by ynterlânwedstriden plak foar 23.000 fans. Der binne op dit stuit al 21.000 kaarten ferkocht, sa seit it fuotbalbûn KNVB.

Nederlân sit yn in pûl mei Ruslân, Estlân, Kosovo, Turkije en Slovenië. Allinnich de winner fan de pûl pleatst him foar it Europeesk kampioenskip. Ek de nûmer twa makket dêr noch kâns op.