Atlete Hinke Schokker is snein 21e wurden op it wrâldkampioenskip oer fyftich kilometer. Se hie foar de ôfstân krekt wat mear as trije-en-in-heal oere noadich: 3.31.35. De winner wie Alyson Dixon út Ingelân, sy kaam oer de streek yn in tiid fan 3.07.20.