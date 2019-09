Marrit Jasper mei follybalsters nei kwartfinale Europeesk Kampioenskip

Grikelân is de nûmer 46 fan de wrâld mar koe dochs aardich meikomme mei Oranje. In écht gefaar waard de ploech net foar Marrit Jasper en de oare Oranje froulju.

De tsjinstanner yn de kwartfinale komt út it duel tusken Turkije en Kroäsië. De kwartfinale wurdt woansdei spile, hoe let is noch net dúdlik. De ôfrûne twa EK's pakte Nederlân it sulver.