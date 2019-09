Ultrarunner Jelle Bijlsma rint 172 kilometer troch de Alpen yn 41 oeren

De rûte begûn yn Frankryk yn Chamonix en gie fia Italië en dan nei Switserlân werom nei Chamonix. "Makkest dus echt in rûntsje oer de berch," sa seit Jelle Coen dy't úteinlik 41 oeren oer de tocht dien. Hy fielt him eins prima seit er. "Ik bin wat stiif, mar dat is normaal nei sa'n wedstriid. It giet oer ûnferhurde paden, dus in soarte fan geitepaden. En nachts rinst mei in lampe op, want it is hiel tsjuster fansels."