Aletta Jorritsma wurdt tredde op WK yn B-finale mei froulju Holland Acht

Roeister Aletta Jorritsma fan Tsjummearum is snein tredde wurden yn de B-finale fan it WK roeien mei de froulju fan de Holland Acht. Yn it Eastenrykse Linz moast Nederlân Sina en Ruslân foar gean litte yn de B-finale. Nederlân finishe yn 6.19.15. It goud yn de A-finale gie nei Nij-Seelân, dy't in tiid fan 05.56.91 roeiden.