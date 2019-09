Doarpshûs De Terp yn Easternijtsjerk set yn op fernijing

Sa'n 60 jier lyn begûn in stichting mei it plan om ta in doarpshûs, anneks gymseal te kommen. Dat is letter ek realisearre en útwreide, mar benammen it âldste part wurdt minder. Op dit stuit wurket de basisskoalle yn it doarp oan plannen foar in nij skoalgebou en it bestjoer fan it doarpshûs hat besocht dêr by oan te heakjen om ta in multyfunksjoneel sintrum te kommen.

Dat is lykwols net slagge. It bestjoer fan it doarpshûs set no yn op fernijing fan it besteande gebou om ek yn de takomst syn spilfunksje yn it doarp hâlde te kinnen.