Dit binne de kampioenen fan it NK fierljeppen yn Zegveld

Jong talint pakt jongestitel

It goud by jonges gie ferrassend nei de 13-jierrige Roy Velis út Benschop. Mei in nij PR fan 18.50 meter kaapte hy de titel foar de noas fan favoryt Rutger Haanstra wei. De Heidenskipper wûn sulver mei 18.10 m. It brûns gie nei Peter Faber út Oldehove. Hy ljept by Gryptsjerk en bekroant in sterk seizoen mei PR fan 17.99 meter.